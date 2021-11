Fussball-Kreisliga : Erkelenzer Erfolgsserie ist gerissen

Der Ball von David Godlewski wird vom Gästetorhüter Hendrik Werth abgelenkt – Pascal Thora staubt danach zum 1:0 für Erkelenz ab. Foto: nipko

Fussball-Kreisliga Im Nachholspiel gegen den SV Roland Milich kassiert Erkelenz im 14. Saisonspiel die erste Niederlage. SV-Trainer Nils Brandt hatte anschließend nur lobende Worte für seine Mannschaft, die nun bis auf drei Punkte an Erkelenz heranrückt.

Den SC 09 Erkelenz hat es nun doch erwischt. Die Nachholbegegnung gegen den SV Roland Millich ging mit 1:2 verloren und bedeutete somit die erste Niederlage für die Erka-Städter in der laufenden Spielzeit. Dabei hatten die Zuschauer auf dem Kunstrasen des Josef-Geiser-Spielfelds ein hochklassiges, intensives Spitzenspiel gesehen. Die Gastgeber kamen zunächst deutlich besser in die Partie. Immer wieder lief der Ball schön durch die Reihen der Erkelenzer, die sich Schritt für Schritt dem Gehäuse der Millicher näherten. Nach 25 Minuten wäre es beinahe so weit gewesen, doch ein Schuss von Robin Louis streifte knapp am Tor vorbei. Entsprechend zufrieden war SC-Trainer Christian Grün mit dem Geschehen auf dem Platz: „Die erste Halbzeit von uns war wirklich sehr gut. Ich hatte da ein gutes Gefühl, dass wir auch bald das erste Tor machen würden.“

Und das Gefühl bestätigte sich kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einem weiteren sehenswerten Angriff der Gastgeber ließ Millichs Keeper Hendrick Werth einen Schuss von David Godlewski abprallen – und Pascal Thora war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab (44.). Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wechselten nicht nur die Seiten der Mannschaften, sondern auch das Spielgeschehen. Während der SC 09 laut Trainer Grün „das Fußballspielen aus unerklärlichen Gründen einstellte“ übernahmen die Gäste das Geschehen. Erkelenz ließ sich von den nun aktiveren Millichern immer weiter zurückdrängen, der Ausgleich lag förmlich in der Luft.

Nach einer Stunde foulte dann Nicolas Wilms Roland-Angreifer Pascal Schostock, woraufhin Schiedsrichter Christian Lex auf Strafstoß für die Gäste entschied. Diese Möglichkeit ließ sich Kevin Rapp nicht nehmen und verwandelte zum 1:1 (60.). Auch nach diesem Treffer änderte sich indes nichts am Spielgeschehen: Weiterhin bestimmte Millich die Partie und drängte auf die Führung. Nach einem schön kombinierten Angriff der Roländer stand Torjäger Schostock am zweiten Pfosten frei, legt sich das Spielgerät auf den rechten Fuß und vollendete zum 2:1 für Millich (76.). Sein Trainer Nils Brandt sagte zu diesem Tor: „Das sind Situationen, die lässt sich Pascal nicht nehmen.“

Überraschenderweise kam es im Anschluss nicht zum Sturmlauf der Platzherren, was anschließend auch Christian Grün deutlich bemängelte: „Nach dem zweiten Gegentreffer haben wir uns kaum ernsthaft aufgebäumt und haben nach wie vor viel zu defensiv agiert. Erklären kann ich mir das im Moment nicht. So muss ich sagen, dass die Niederlage am Ende nicht unverdient war.“