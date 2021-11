Erste Maßnahmen sollen 2022 definiert werden : Kreis arbeitet an Strategie für Nachhaltigkeit

Kreis arbeitet an Strategie für Nachhaltigkeit

Die Kreisverwaltung nimmt den Klimaschutz in den Fokus. Foto: Michael Heckers

Kreis Heinsberg Die Grünen fordern im Kreisausschuss eine für die Umwelt zuständige Klimaschutzkommission. Eine Mehrheit aus CDU und FDP lehnt dies ab.

Die Kreisverwaltung will bis Ende 2022 eine integrierte kommunale Nachhaltigkeitsstrategie vorlegen. Priorisierte Bausteine des Papiers, das Landrat Stephan Pusch zur Chefsache erklärt hat, sind unter anderem Klimaschutz , nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Konsum und gesundes Leben sowie der Ressourcenschutz vor dem Hintergrund des Klimawandels. Erste konkrete Maßnahmen sollen im Laufe des kommenden Jahres definiert werden.

Beyda Üner von der Stabsstelle Nachhaltigkeit stellte den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Klima, Verkehr und Strukturwandel am Donnerstag die Rahmenplanung des Projektes „Global nachhaltige Kommune in NRW“ vor, die von einer Kommission auf Kreisebene unter Leitung von Landrat Pusch erarbeitet wird. Eine erste Sitzung der Steuerungsgruppe, die aus Vertretern von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung besteht, hatte bereits Mitte September konkreten Handlungsbedarf ermittelt. Ein Kernteam soll nun die weitere Analyse und fachübergreifende Planung steuern. Der Grünen-Fraktion geht die Zielsetzung des Projektes mit Blick auf den Klimaschutz nicht weit genug. In einem Antrag, der bereits im Kreistag diskutiert und dann vertagt wurde, bittet sie darum, zusätzlich eine interdisziplinäre Klimaschutzkommission beim Kreis Heinsberg einzurichten und mit geeigneten Fachleuten zu besetzen.