Späte Gegentore im Mittelrheinpokal : Würm-Lindern scheitert unglücklich im Pokal

Fussball-Mittelrheinpokal In der 2. Runde musste sich Würm-Lindern erst spät gegen Borussia Freialdenhoven geschlagen geben. Aufmerksamkeit bekam zudem Borussia-Akteur Mark Szymczewski für eine bemerkenswerte Fair-Play-Geste.

Im Wilhelm-Dohmen-Stadion in Geilenkirchen-Würm standen sich in der 2. Pokalrunde Bezirksligist SG Union Würm-Lindern und Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven gegenüber. Am Ende setzte sich das klassenhöhere Team durch – allerdings spät und knapp. In der 87. Minute fiel das für Freialdenhoven glückliche, für Würm-Lindern selbstredend unglückliche 0:1. In der eigenen Hälfte, in Höhe der rechten Eckfahne, fabrizierte Yannik Schlömer ein überflüssiges Foul. Den fälligen Freistoß schoss Borusse Armand Drevina dann hart in den SG-Torraum, wo die Kugel Christos Draganidis vor die Füße fiel, der den Ball dann über die Linie drückte.