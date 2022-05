Noch vorm Herbst : Lauterbach will Weichen für bundesweite Gesundheits-Kioske stellen

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will demnächst die Weichen für bundesweite Gesundheits-Kioske stellen. Das Angebot soll in sozialen Brennpunkten umgesetzt werden, um etwa Termine bei Ärzten zu vereibaren und Hilfe beim Übersetzen zu geben.

Dabei geht es um niedrigschwellige Versorgungsangebote in sozialen Brennpunkten, wie Lauterbach am Mittwoch in Berlin sagte. Es gibt derartige Einrichtungen der Krankenkassen bereits in einzelnen Städten wie Hamburg, Köln oder Essen. Diese Konzepte hätten sich als sehr wirksam erwiesen, sagte der Gesundheitsminister.