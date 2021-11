Aktion gegen Gewalt an Frauen : Gebäude im Erkelenzer Land strahlen zum Orange Day

Erkelenzer Land Eine weltweite Aktion soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Markante Gebäude im Erkelenzer Land werden orange angestrahlt, darunter zum Beispiel das Alte Rathaus.

(cpas) Am kommenden Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, lohnt sich ein Spaziergang durch die Städte des Erkelenzer Landes. Denn wie schon im vergangenen Jahr werden zum Orange Day wieder öffentliche Gebäude in orangefarbenem Licht angestrahlt und so zu tollen Fotomotiven. Die Aktion hat allerdings einen sehr ernsten Hintergrund: Weltweit wollen die Initiatoren auf Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung und Unterdrückung aufmerksam machen.

In Erkelenz werden das frisch renovierte Alte Rathaus sowie die umliegenden Geschäfte am Marktplatz in orange erleuchten. In Hückelhoven wird der Förderturm Schacht 3 angestrahlt, nachdem im Vorjahr das Alte Rathaus in Ratheim in Szene gesetzt wurde. In Wassenberg wird das Roßtor und in Wegberg das Forum in oranges Licht getaucht. Im Kreis Heinsberg nehmen zudem Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg und Übach-Palenberg teil.