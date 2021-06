Aktuelle Zahlen auf dem Arbeitsmarkt : Trotz Frühjahrsbelebung sind 13.748 Krefelder arbeitslos gemeldet

Krefeld Die Arbeitslosenquote in Krefeld sinkt von 11,4 auf 11,2 Prozent und liegt damit sehr deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 6,2 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt – auch in der Stadt Krefeld: um 250 auf 13.748 Personen. Mit einer Quote von aktuell 11,2 Prozent ist der Anteil der Menschen ohne Anstellung in Krefeld jedoch deutlich höher als in der gesamten Bundesrepublik mit einer Quote von 6,2 Prozent. Im Mai des Vorjahres waren in der Seidenstadt noch 11,4 Prozent der Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter arbeitslos.