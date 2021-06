Erkelenzer Land : Kreis Heinsberg jetzt in Corona-Stufe 2

Erkelenzer Land Die aktuelle Corona-Statistik für den Kreis Heinsberg vom 1. Juni 2021 (Stand 9 Uhr) beinhaltet eine Inzidenz von jetzt aktuell 30,1.

(RP) Das Land NRW hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der Kreis Heinsberg ab Donnerstag in die Stufe 2 eingeordnet wird. Für die Eingruppierung in die nächst niedrigere Stufe ist eine Unterschreitung des Inzidenzwertes von fünf Tagen (plus anschließenden Überbrückungstag) ohne Unterbrechung entscheidend. Sonn- und Feiertage zählen dabei nicht mit. „Sollte sich der positive Trend fortsetzen und unsere Inzidenz sogar weiter unter 35 bleiben, so könnten wir am Sonntag die Stufe 1 erreichen“, berichtet ein Sprecher des Kreises Heinsberg erfreut. Infos zu den Regeln gibt es unter www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw