Jobs im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote ist im Rhein-Kreis leicht gesunken

Rhein-Kreis Im Mai ist die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss erneut leicht zurückgegangen. Das geht aus den Zahlen zum Arbeitsmarkt hervor, die die auch für den Kreis zuständige Arbeitsagentur Mönchengladbach am Dienstag vorgelegt hat.

Ein Blick auf die Arbeitslosenquote in den drei Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Rhein-Kreis: In der Geschäftsstelle Neuss (dazu zählen Neuss, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch) sank sie im Mai 2021 im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent (Mai 2020: 6,5 Prozent), in der Geschäftsstelle Grevenbroich (neben Grevenbroich gehören auch Jüchen und Rommerskirchen dazu) stieg sie im Mai 2021 um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent (Mai 2020: 5,1 Prozent), in der Geschäftstelle Dormagen stagnierte sie bei 5,7 Prozent (Mai 2020: 5,6 Prozent). Registriert wurden aktuell 6527 Arbeitslose in Neuss, 2129 in Grevenbroich, 1990 in Dormagen, 1459 in Meerbusch, 1108 in Kaarst, 653 in Korschenbroich, 521 in Jüchen und 274 in Rommerskirchen.