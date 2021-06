Kampagne der Evangelischen Jugend im Rheinland : Kirchengemeinde Krefeld-Hüls als Faires Jugendhaus ausgezeichnet

Krefeld „Faires Jugendhaus“ - dieses Label darf die Evangelische Kirchengemeinde Hüls ab sofort führen. Das Zertifikat wurde dem „Faires Jugendhaus“-Team durch Andreas Roschlau vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) überreicht.

(RP) Die Kampagne „Faires Jugendhaus“ ist ein Projekt, das die Evangelischen Jugend im Rheinland im Frühjahr 2017 mit der Zertifizierung von zwei Einrichtungen begonnen hat. 24 Jugendeinrichtungen sind es inzwischen, zwischen 40 und 50 werden in den nächsten zwölf bis 15 Monaten hinzukommen. „Die Kampagne ist sehr gut angekommen“, sagte Andreas Roschlau. „Das hätte ich so nicht erwartet zu Anfang.“ Mit dieser Kampagne will die Evangelische Jugend Kinder und Jugendliche dafür begeistern, sich mit dem Thema Fairer Handel und weltweite Gerechtigkeit zu beschäftigen und selbst aktiv zu werden. Sie bietet die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und nachhaltig Verantwortung zu übernehmen.