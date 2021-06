Arbeitslosenquote sinkt : Arbeitsmarkt im Kreis Viersen erholt sich weiter

Kreis Viersen Deutlich mehr offene Stellen, Hunderte Arbeitslose weniger – der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen entwickelte sich im Mai sehr positiv. Davon profitiert laut Arbeitsagentur eine Gruppe ganz besonders.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent gesunken und liegt nun bei 6,0 Prozent. „Die Frühjahrsbelebung hat sich verstärkt“, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Chefin der Arbeitsagentur Krefeld/Viersen. „Vom Niveau vor der Pandemie sind wir natürlich noch weit entfernt. Die Richtung stimmt aber“, so Rademacher-Bensing.

Insgesamt 9693 Frauen und Männer waren im Mai arbeitslos, das sind 232 weniger als im April und 366 weniger als im Mai 2020. „Die ersten, spürbaren Lockerungen der pandemiebedingten Restriktionen sorgen für vermehrte Einstellungen“, erklärte die Chefin der Arbeitsagentur. So lag der Zugang an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen im Mai im gesamten Agenturbezirk bei 999 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr meldeten die Arbeitgeber somit 371 Stellen mehr – ein Zuwachs um fast 60 Prozent. „Die spürbar gestiegenen Stellenmeldungen der Arbeitgeber spiegeln die verstärkte Aufnahmefähigkeit des hiesigen Arbeitsmarkts wider“, so Rademacher-Bensing. Davon profitiere vor allem die Gruppe der jungen Arbeitslosen.