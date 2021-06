Therapiehund im Helios : Sanfte Pfoten auf der Palliativstation

Krefeld In der Palliativmedizin geht es vor allem darum, schwerkranken Patienten möglichst viel Lebensqualität zu geben und positive Momente zu schenken. Das ist auch Aufgabe von Beagle-Mischling Sam.

Auch Sam muss sich wohlfühlen, darauf achten sowohl Alina Förster, als auch das gesamte Team der Palliativstation. „Während der einjährigen Ausbildung zum Therapiehund sind Sam und ich zu einem eingespielten Mensch-Hund-Team gewachsen. Wir agieren immer gemeinsam, und ich habe gelernt, Sam zu verstehen, mit ihm zu kommunizieren und auf seine Bedürfnisse einzugehen“, erklärt die Ergotherapeutin. Auf der Station hat Sam, gerade sieben Jahre alt geworden, sogar einen eigenen Bereich, in den er sich zwischendurch zurückziehen und ausruhen kann.

An seinen Arbeitstagen besucht er jeweils ein bis zwei Patienten für etwa 30 Minuten. Zuvor bekommt Alina Förster ein kurzes Briefing vom Stationspersonal, um die Therapieeinheit spezifisch auf die Patient:innen abstimmen zu können. Möchten Patienten beispielsweise mobiler werden, unterstützt das Mensch-Hund-Team mit ergotherapeutischen sowie von Sam in der Ausbildung erlernten Kommandos und Tricks, die er an oder ohne Leine ausführt.