Bei Großeinsatz in Herten : Zwei Männer aus Krefeld bei Glücksspielrazzia aufgegriffen

Den beiden Krefeldern und zwölf weiteren Personen drohen Freiheits- oder Geldstrafen. Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Zwei Männer aus Krefeld sind bei einer Razzia in der Stadt Herten mit zwölf weiteren Personen wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels und des Handels mit Betäubungsmitteln in den Fokus der Strafermittler geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sti) Zwei Männer aus Krefeld sind bei einer Razzia in der Stadt Herten mit zwölf weiteren Personen wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels und des Handels mit Betäubungsmitteln in den Fokus der Strafermittler geraten. Das teilten Vertreter der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit.

In einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels sowie des Rauschgifthandels sei bereits am vergangenen Samstagabend gegen 23.30 Uhr ein Wohn- und Geschäftsobjekt an der Ewaldstraße in der Hertener Innenstadt durchsucht worden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten darauf hingewiesen, dass sich dort in den späten Abendstunden mehrere Personen zum illegalen Glückspiel träfen und auch Drogen konsumierten beziehungsweise verkauften. Anlässlich der Durchsuchungsmaßnahme sollten auch mögliche Verstöße gegen die geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung sowie des Gewerberechts geprüft werden, berichtete ein Sprecher. „Aus diesen Grund war, nebst der starken Polizeipräsenz, auch die Stadt Herten beteiligt.“

Bei der Durchsuchung konnten insgesamt fünf Spielautomaten, ein hochwertiger Spieltisch, diverse Spielchips, ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad, Bargeld und Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die eingesetzten Kräfte trafen 14 Personen an, davon 13 Männer und eine Frau. Gegen sieben männliche Personen aus Herten, Bottrop, Krefeld (2), Langenfeld, Geilenkirchen und Heiligenhaus im Alter zwischen 37 und 55 Jahren ergab sich ein Anfangsverdacht wegen illegalen Glücksspiels. Zudem ist ein 47-jähriger Hertener eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verdächtig. Gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor, der durch Zahlung einer Geldstrafe erledigt wurde. Verstöße gegen die geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung werden in 14 Fällen geahndet. Die Auswertung der sichergestellten Asservate und die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Wer sich an einem öffentlichen Glücksspiel beteiligt, wird nach Paragraf 285 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

(sti)