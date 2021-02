Aus den Krefelder Unternehmen : Evonik beschenkt den Kinderschutzbund

Krefeld Freude beim Kinderschutzbund: Die Mitarbeiter der Firma Evonik am Standort Krefeld haben Geld gesammelt, um die Arbeit der Kinderschützer zu unterstützen.

(RP) Der Evonik-Standort Krefeld unterstützt die Arbeit des Krefelder Kinderschutzbundes mit einer Spende in Höhe von 2450 Euro. 950 Euro stammen aus der traditionellen Sammlung der Nachwuchskräfte am Standort, den übrigen Betrag stockte die Standortleitung auf. „Über dieses Geschenk freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer Arbeit“, sagte Birgit August , Vorsitzende des Kinderschutzbundes.

Am Standort gehört es zur Tradition, dass die Auszubildenden eine Sammelaktion für einen guten Zweck starten. Diesmal standen sie mit Sammelbüchsen an den Toren und baten bei den Mitarbeitern der Firmen am Standort – Evonik, Solenis, Bozzetto und Sudarshan – um eine Spende für den Kinderschutzbund. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, direkt zu spenden. „So konnten wir alle Kolleginnen und Kollegen in unsere Aktion einbeziehen, auch diejenigen, die zurzeit nicht am Standort sind und mobil arbeiten“, erklärte Nicole Schwitzgebel, Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung am Evonik-Standort Krefeld.