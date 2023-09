In Krefeld Der Nachtwächter zieht wieder durch Linn

Trotz gestiegener Preise in vielen Bereichen hofft Beurskens auf eine erfolgreiche Saison, denn für die Restaurierung der mechanischen Musikinstrumente im Jagdschloss wird dringend Geld gebraucht. „Leider ist die Restaurierung dieser Kleinode sehr teuer, und meine Zuwendungen reichen da nicht mehr aus“, bedauert er. So kostet alleine die Restaurierung des Kaffeehausorchestreons 30.000 Euro. Deswegen hofft Beurskens, dass viele Bürger und Firmen großzügige Spenden an den Verein der Museumsfreunde Linn überweisen werden. „Nur so können die wertvollen Instrumente erhalten bleiben“, betont der Nachtwächter.