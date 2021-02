Hospiz am Blumenplatz in Krefeld : Seelsorgerische Hilfe für den letzten Lebensabschnitt

Hospiz am Blumenplatz in Krefeld

Das „Sorgen für die Seele“ möchten Koordinatorin Elisabeth Bastians und Hospizleiter Alexander Henes in diesem Jahr weiter ausbauen. Foto: Hospiz am Blumenplatz/Nadia Joppen

Krefeld Für die Seele zu sorgen ist die Aufgabe von Elisabeth Bastians. Sie kümmert sich um Gäste und Angehörige des Hospizes am Blumenplatz.

„Wir sorgen sozusagen für die Seele“, beschreibt Elisabeth Bastians. Sie unterstützt die Hospizleitung in der Koordination der Seelsorge. So kümmert sich ein Team von geschulten Ehrenamtlern und Hauptamtlern um diesen Aspekt der hospizlichen Arbeit – sowohl im stationären als auch im ambulanten Hospiz.

Elisabeth Bastians ist 53 Jahre alt. Sie hat viele Jahre in der ehrenamtlichen Trauerbegleitung gearbeitet. Sie ist zudem qualifizierte Betreuungsassistentin und hat die Weiterbildung zur „Koordinatorin in der Seelsorge“ absolviert. Seit 1. Oktober 2018 koordiniert sie die Seelsorge im Hospiz am Blumenplatz.

Die Seelsorge hat auch Angehörige im Blick, um diese bei der Aufarbeitung der Trauer zu unterstützen. Trauer kann einen Menschen komplett aus der Bahn werfen, so ist auch in diesem Arbeitsfeld die Vernetzung in die anderen Bereiche der hospizlichen Arbeit sehr wichtig: „Die Pflege, die Sozialarbeit und die Hauswirtschaft sind sehr aufmerksam und melden sich, wenn sie das Gefühl haben, die Seelsorge könne einem Gast oder einer Familie helfen. In der gesamten Hospizarbeit geht es darum, dass unsere Gäste und ihre Angehörigen gut aufgehoben sind. Wir lassen uns auf das ein, was die Menschen brauchen“, erklärt Elisabeth Bastians zusammenfassend.

„Es geht mir darum, die individuellen und seelischen Bedürfnisse unserer Gäste und ihrer Angehörigen wahrzunehmen, um sie in dieser schwierigen Lebensphase zu begleiten. Dies kann in hohem Maße dazu beitragen, den Menschen ihren Weg zu erleichtern“, so Henes: „Neben den spirituellen Angeboten und der persönlichen Begleitung ist mir hier eine Anbindung und Zusammenarbeit mit den Vertretern der verschiedenen Glaubensgemeinschaften sehr wichtig. So können sich unsere Gäste auch in ihrem Glauben und in Glaubensfragen gut aufgehoben fühlen“. Die „Sorge für die Seele“ wird mit weiteren Angeboten ausgebaut.