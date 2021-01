Aus den Schulen : Uerdinger Chor-Video geht viral

Screenshot aus dem Video „Mary, did you know?“, das der Chor der Gesamtschule Uerdingen „Projekt 007“ bei Youtube veröffentlicht hat. Foto: Gesamtschule Uerdingen

Der Chor „Projekt 007“ der Gesamtschule Uerdingen hat in der Coronazeit online geprobt und jetzt bereits das zweite Video veröffentlicht.

(cpu) Ein Videoprojekt des Schüler-Lehrer-Chores „Projekt 007“ der Gesamtschule Uerdingen hat riesige Resonanz gefunden. Die Aufnahme von „Mary, did you know?“ ist in zehn Tagen 35.000 Mal bei Youtube aufgerufen worden. „Das haben unsere Sängerinnen und Sänger sich nicht erträumt“, sagt Chorleiter Matthias Regniet. „So ein Ergebnis hatten wir niemals erwartet und es ist für ein Laienchorprojekt sehr ungewöhnlich.“