Krefelder DRK-Hundestaffel : Diese Vierbeiner retten Menschenleben

Krefeld Seit kurzem hat das DRK, Kreisverband Krefeld, neue Mitglieder in der Rettungshundestaffel. Die als Maintrailer ausgebildeten Vierbeiner suchen vermisste Personen und brauchen deswegen besonders feine Näschen. In zehn Wochen hatten sie bereits zehn Einsätze.

Der als Mantrailer ausgebildete Hund nutzt sein gutes Näschen, um den Geruch einer vermissten Person aufzunehmen und über eine lange Strecke in der Luft zu verfolgen. Dabei unterscheidet das Tier genau zwischen dem Geruch des Vermissten und anderen Gerüchen, die in der Luft liegen. Mantrailer können im Gelände arbeiten, aber sie sind selbst in Innenstädten in der Lage, den Geruch genau zu differenzieren.