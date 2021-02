Aus den Krefelder Seniorenresidenzen : Internist klärt über Impfungen gegen Covid-19 auf

Krefeld Ein Krefelder Internist hat jetzt die Seniorenresidenz Hanseanum besucht und mit den Bewohnern über die Impf-Möglichkeiten gegen Covid-19 gesprochen.

( RP) In Pandemie-Zeiten sorgt das Hanseanum vor: Der Krefelder Internist Dr. Lorenzo Bruno hat die Bewohner der Seniorenresidenz jetzt in Sachen Impfen gegen Covid-19 aufgeklärt. Sobald die Krefelder Altenheime durchgeimpft sind und neues Serum geliefert wird, ist das Hanseanum an der Reihe.