Gymnasium am Stadtpark Robo-Dance und Stickstoffeis an der Rhine Side

In der Woche zuvor hatten die Schüler an ihren Projekten zum Motto „Side by Side, Vielfalt verbindet“ gearbeitet. Dabei konnten sie zwischen sehr unterschiedlichen Themen wählen, mit denen sie sich vier Tage lang befassten. So entwickelte eine Schülergruppe mit dem Computerspiel „Minecraft“ eine Stadt der Zukunft und stellte die Frage: „Wie könnte Krefeld in 50 Jahren aussehen?“. Andere programmierten Lego-Roboter so, dass sie einen „Robo-Dance” vorführten.