Verein für Segelflug in Krefeld Im Ultraleichtflieger über Krefeld

Krefeld · Gut besucht war der Publikumstag des Vereins für Segelflug Krefeld auf dem Egelsberg. Bei strahlendem Sonnenschein wagte sich so manche bisher eingefleischte Landratte sogar in die Luft. Wie das Erlebnis war und was es zu entdecken gab.

13.09.2023, 18:00 Uhr

Rundflüge im Ultraleichtflugzeug waren am Publikumstag beliebt. Foto: VfS/Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld

Auf dem Egelsberg stehen sie und staunen, die Spaziergänger, Radfahrer oder Hundebesitzer. Auch einige Autofahrer halten an und blicken auf den eingezäunten Flugplatz. Dort gibt es an diesem Sonntag viel zu sehen. Denn fast im Minutentakt starten die Flugzeuge, auch Windenstarts lassen sich aus nächster Nähe beobachten. Die Mitglieder des Vereins für Segelflug Krefeld (VfS) blicken zufrieden auf das Rollfeld. Ihr Publikumstag an diesem Sonntag ist ein voller Erfolg.