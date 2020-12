Aktion am Hannah-Arendt-Gymnasium in Krefeld : Schüler basteln Weihnachtskarten für Pflegeheim

Aktion am Hannah-Arendt-Gymnasium in Krefeld

Um Menschen in Pflegeheimen eine Freude zu machen, wurden Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums kreativ und bastelten eine Vielzahl an Weihnachtskarten.

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles anders: Es gibt viele Einschränkungen. Insbesondere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, haben es schwer und leiden unter der derzeitigen Krise – so haben sie beispielsweise seit Monaten eingeschränkten Kontakt zu Familie und Freunden. Diese Situation sei auch den Schülern bewusst geworden, sodass die Idee zur Weihnachtskarten-Aktion entstand. Seit Ende November bastelten Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums von der fünften Klasse bis zur Oberstufe Karten. Mit vielen Grüßen, Wünschen und gemalten Bildern möchten sie den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen eine Freude bereiten. Besondere Beachtung sollten die Einrichtungen rund um die beiden Standorte der Schule erhalten. „Die Begeisterung war sehr groß und es entstanden mehr Karten als erwartet, sodass das Hospiz am Blumenplatz Krefeld, das Altenheim St. Josef und das Gerhard-Tersteegen-Haus bedacht werden konnten“, erzählt Weiland.