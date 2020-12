Aus den Krefelder Schulen : Spende für Essen am Heiligen Abend

Schülervertreter Arne Hommes (l.), Friederike Nuß vom Canapee und Schulleiter Stefan Bur bei der Übergabe des Spendenschecks. Foto: Berufskolleg/Berufskolleg Vera Beckers

Mit Hilfe der Spende werden Lebensmitteltüten für sozial benachteiligte Familien, Bedürftige und Alleinstehende gefüllt. Kinder bekommen Geschenke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cpu) Das Berufskolleg Vera Beckers hat für Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen gesammelt. Der Betrag in Höhe von 1600 Euro wurde jetzt in kleinem Rahmen an die die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Canapee, und die Pfarrgemeinde St. Martin überreicht.

Canapee führt jährlich mit Unterstützung des Berufskollegs Vera Beckers ein Weihnachtsessen für sozial benachteiligte Familien, Alleinstehende und andere Bedürftige durch. In diesem Jahr muss die Weihnachtsaktion Corona-bedingt etwas anders ablaufen. Statt des gemeinsamen Essens werden am 23. Dezember Lebensmitteltüten an bedürftige Menschen verteilt, außerdem Geschenke an die Kinder.

„Wir freuen uns sehr über die Spende“, sagt Friederike Nuß, Chefin der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, die den Scheck entgegennahm. „Mein herzlicher Dank geht an alle Schülerinnen und Schüler, die auch in diesem Jahr wieder so fleißig gesammelt haben.“