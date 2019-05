Junioren-Regatta in Köln : Szymczak und Garth rudern zum Start-Ziel-Sieg

(RP) Bei der Junioren-Regatta in Köln haben sich Jan Henrik Szymczak und Julian Garth vom Crefelder Ruder-Club in die Siegerliste eintragen. Sie gewannen zusammen mit ihren Partnern aus Hannover mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg das Rennen im Vierer-ohne-Steuermann.

Die Kölner Regatta wird von den Anwärtern auf die Junioren-Nationalmannschaft als letzter Test vor den entscheidenden Qualifikationsregatten genutzt. In Jan Henrik Szymczak und Julian Garth hat der CRC in diesem Jahr zwei sehr heiße Eisen im Feuer. Im Vierer ohne Steuermann stellten die zwei ihr Ausnahmetalent in einer neuformierten Besetzung mit ihren Partnern aus Hannover Leon Knaack und Ryan Smith unter Beweis. Vom ersten Startschlag an setzen sich die vier an die Spitze des Feldes.