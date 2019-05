Tennis : Wiegmann gewinnt das Spitzenspiel souverän

Krefeld Die Herren 55 des CHTC setzen sich mit 7:2 gegen den TC BW Eigen Bocholt durch. Es ist der dritte Sieg im dritten Spiel.

(alg) Bei den Herren 55 des Crefelder HTC verläuft die Saison derzeit wie am Schnürchen. Mit dem 7:2-Erfolg beim TC BW Eigen Bocholt gab es den dritten Saisonsieg. Mit dieser Bilanz steht das Team um Timm Wiegmann, der im Spitzenspiel 6:0, 6:0 triumphierte, in der Spitzengruppe der 1. Verbandsliga und teilt sich die Tabellenführung mit BW Wickrath. „Jetzt geht es am kommenden Spieltag zum Schlusslicht TV Lobberich. Erstmals in dieser Saison spielt Friedhelm Funkel wieder mit“, sagte Mannschaftssprecher Karsten Hoyer. Der Fußballtrainer von Fortuna Düsseldorf ist für das CHTC-Team eine klare Verstärkung. Im Vorjahr holte Funkel bei drei Einzeleinsätzen auch drei Siege. Besonders gegen die starken Gegner RG Voerde und BW Wickrath dürfte Funkels Tennisqualitäten gefragt sein.