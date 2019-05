Bundesliga-Saisonauftakt : Triathleten verfehlen die Top Ten

Krefeld In der zweiten Bundesliga werden sie mit vier Sekunden Rückstand Zwölfter.

(F.L.) Beim Saisonauftakt der 2. Triathlon-Bundesliga in Gütersloh verfehlt das Quintett des SC Bayer Uerdingen das anvisierte Ziel einer Top Ten Platzierung um nur vier Sekunden. Die Leistungsunterschiede lagen so nah beieinander, dass vier Teams innerhalb von vier Sekunden die Ziellinie überquerten. So musste sich das Team des SC Bayer trotz guter Leistung mit dem zwölften Platz zufrieden geben, was mit Blick auf die misslungenen Teamsprints in den beiden Jahren zuvor allerdings für die Zukunft hoffen lässt.