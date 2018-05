Lokalsport: Junge Ruderer überzeugen bei Kölner Regatta

Leverkusen Der Nachwuchs des RTHC Bayer Leverkusen feiert auf dem Fühlinger See einige Erfolge.

Für die Ruderer des RTHC Bayer Leverkusen verlief das vergangene Wochenende erfolgreich. Der Junior-A-Achter des Kölner Stützpunktes mit den RTHC-Athleten Jan Hermanns, Nicolas Frenger, Christopher Ahn, Julian Büsken, Peko Werner und Joshua Klaas sowie Peter Finkl (Bonn), Gero Hensengerth (Hürth) und Steuermann David Hallek (Köln) gab bei der Juniorenregatta auf dem Fühlinger See eine gute Vorstellung und dominierte das Feld. An beiden Tagen gab es jeweils einen Sieg mit mehreren Längen Vorsprung.

Da die stark einzuschätzenden Achter der regionalen Leistungszentren nicht am Start waren, wird sich jedoch erst in zwei Wochen in Hamburg zeigen, was die Siege mit Blick auf die Jahrgangsmeisterschaften Ende Juni an gleicher Stelle wert sind. Im Vierer mit Steuermann lieferte sich die Kombination Frenger, Klaas, Hensengerth, Ahn und St. Hallek auf den ersten 1000 Metern ein Duell mit dem Boot aus Minden, Bonn und Neuwied, musste aber auf der zweiten Streckenhälfte dessen physische Stärke anerkennen und kam auf einem sicheren zweiten Platz ins Ziel.