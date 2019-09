Frauen-Handball-Oberliga : Kantersieg für Adler-Damen

Krefeld Kapitänin Stefanie Penzenstadler wurde mit elf Toren beste Werferin auf der Platte.

(svs) Der Saisonstart der Adler-Frauen in die Oberliagaspielzeit ist absolut geglückt. Nach dem deutlichen und nie gefährdeten 32:15 (14:8) gegen den Neusser HV rangiert das Team des neuen Trainers Ingo Häußler nach zwei Siegen und einem Unentschieden auf Rang zwei und weist den zweitbesten Angriff, die drittbeste Abwehr und die beste Tordifferenz der Liga auf.

Gegen den noch punktlosen Vorletzten kamen die Adler zunächst nicht ganz so ins Spiel, wie sich das vorstellten, verstanden es aber im weiteren Spielverlauf, immer mehr zuzulegen und siegten am Ende hochverdient mit 17 Toren Differenz. „Wir haben uns im Spielverlauf gesteigert und in der Deckung mehr Bälle erarbeitet. Entscheidend war die Phase nach der Halbzeit, als wir zehn Minuten lang kein Gegentor kassiert haben“, sagte Trainer Häußler.