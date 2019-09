Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga : Vasiljevs sieht Niederlage der U20 des KEV gegen die DEG

Krefeld (JH) Die U20 des KEV 81 unterlag in der Deutschen Nachwuchsliga vor 100 Zuschauern der Düsseldorfer EG in der Rheinlandhalle mit 2:3 (0:1,1:0,1:2). Damit bleibt die Auswahl von Trainer Robin Beckers ohne Punkte am Tabellenende.

In einer von vielen Strafen geprägten Partie, in der die Schiedsrichter vor allem im zweiten Drittel den Überblick verloren hatten, gingen die Gäste in der 14. Minute in Führung. Im zweiten Drittel glich Brian Westerkamp in Überzahl aus (34.).Im Schlussdrittel drückte der KEV auf die Führung, musste aber in der 52. Minuten binnen zwölf Sekunden zwei Gegentreffer hinnehmen. Danach versuchten die Gastgeber noch mal alles, kamen aber in der 55. Minute nur noch zum Anschlusstreffer durch Maciek Rutkowski. Joey Luknowsky traf eine Minute später noch den Pfosten. Auch als Trainer Beckers 56 Sekunden vor dem Ende Torhüter Albrecht vom Eis nahm, wollte der Ausgleich unter den Augen vom Nachwuchskoordinator des Deutschen Eishockeybundes, Herberts Vasiljevs, nicht mehr fallen.