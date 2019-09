Handball-Oberliga : Überragender Lindenau führt Adler Königshof zum Sieg

Krefeld Auch Oppums Torwart Matthias Hoffmann zeigte eine bärenstarke Leistung und sicherte seinem Team einen verdienten Punkt in Duisburg.

Für die beiden Krefelder Teams in der Handball-Oberliga verlief das Wochenende durchaus erfolgreich. Während die Adler Königshof bereits am Sonntagmorgen mit 31:28 (12:13) in Lobberich gewannen, holte der TV Oppum am Abend einen verdienten Zähler bei Favorit Wölfe Nordrhein. Ganz zufrieden jedoch war Trainer Ljubomir Cutura beim 26:26 (12:15) nicht mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben im Angriff zu viele leichte Fehler gemacht. Der Punkt ist verdient und bei einem Spitzenteam auch zufriedenstellend. Dennoch wäre mehr drin gewesen“, bilanziert der Übungsleiter.