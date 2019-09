Frauenhandball : Patrizia Sciccolone führt Adler-Frauen zum Sieg

Krefeld (svs) Im zweiten Saisonspiel der Handball-Oberliga feierten die Frauen der Adler Königshof ihren ersten Sieg. Beim TV Beyeröhde setzte sich das Team von Ingo Häußler souverän mit 25:17 (11:10) durch.

Die Adler hatten in der ersten Halbzeit einige Probleme, richtig ins Spiel zu finden, legten dann aber nach dem Seitenwechsel in Abwehr und Angriff deutlich zu und kamen so am Ende zu einem absolut verdienten Erfolg. „Wir haben vor der Pause zu viele klare Chancen vergeben. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann gefangen, besser gedeckt, Marie Schall hat gut gehalten und wir haben leichte Tore gemacht. Aufgrund der guten zweiten Halbzeit war es verdienter Sieg“, meinte Häußler.