Eishockey-Oberliga : U23 des KEV verkauft sich gegen Tilburg gut

Krefeld In ihrem ersten Oberliga-Heimspiel unterlagen die Schwarz-Gelben dem Meisterschaftsfavoriten mit 2:4.

Im ersten Drittel hatte die Mannschaft von Cheftrainer Elmar Schmitz sogar ein leichtes Chancenplus und hätte in Führung gehen können. In der neunten Minute landete ein abgefälschter Schuss am Pfosten des Tilburger Tores und in der 14. Minute scheiterte Michael Jamieson freistehend am Tilburger Torwart. Zu Beginn des zweiten Drittels wurde der KEV binnen 125 Sekunden zweimal kalt erwischt. Zunächst traf Micky Bastings und dann der Ex-Pinguin Diego Hofland für die Gäste. In der 29. Minute verwertete Adam Kiedewicz einen Bandenabpraller zum 1:2. Auch nach dem dritten Tor der Holländer durch Jerom De Bonth (35.) schaffte der KEV durch einen Überzahltreffer von Maciek Rutkowski (39.) wieder den Anschluss.