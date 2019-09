Wasserball : Nachwuchs der SVK gewinnt NRW-Titel

Krefeld (F.L.) Die Wasserballer der SV Krefeld 72 sind auf Landesebene im männlichen Nachwuchsbereich die Nummer ein. Nach der U14 und der U16 gewann nun auch die U18 den NRW-Titel. Beim Final-Four-Turnier im heimischen Freibad auf der Palmstraße traf das Team mit dem Trainerduo Markus Zilken und Georg Metten SV BW Bochum und zog mit einem 10:6-Sieg ins Finale ein.

Nachdem sich die Bochum gegen DSV 98 Bronze gesichert hatte, stand das mit Spannung erwartete Endspiel gegen den vermeintlichen Favoriten von ASC Duisburg an. Die SVK-Spieler ließen sich jedoch nicht einschüchtern und gingen direkt zu Beginn der Partie in Führung. Die Zuschauer auf der verregneten Terrasse trotzten dem Wetter und bekamen ein im wahrsten Sinne des Wortes hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe geboten, das die SVK-Juniore am Ende mit 10:9 für sich entschieden.