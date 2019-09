Fußball-Kreisliga A : Vierter Saisonsieg für den neuen Hellas-Trainer Michael Lazidis

Krefeld Der ersatzgeschwächte VfB Uerdingen zieht in der Edelstahl-Kampfbahn nach einem sehenswerten Schlagabtausch mit 2:3 den kürzeren.

VfB-Reserve geht per Elfmeter in Führung

SV St. Tönis - SC Rhenania Hinsbeck 6:3 (5:1). Auch drei Tore von Goalgetter Lukas Hanssen (38./59./85.), das erste per Elfmeter, konnten die Niederlage beim Aufsteiger nicht verhindern. Der hatte nämlich in Maiko Becker auch einen dreifachen Vollstrecker (5./39./61.). Den Rest besorgten Kai Bleckwedel (9.) und Niklas Roulands (44.). Außerdem unterlief Hinsbecks Jona Anhut ein Selbsttor (45.+1) bzw. sah Daniel Heuhsen die rote Karte (48.).

FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen 3:2 (1:2). Der Knackpunkt in dieser Begegnung passierte eine Viertelstunde vor Schluss. Da setzte VfB-Angreifer Irfan Yildiz, sonst immer sehr treffsicher, beim Stande von 2:3 einen Foulelfmeter über den Kasten von Krefelds Torwart Pascal Stey. Anfänglich hatte Pascal Lucas gleich doppelt für die Uerdinger, die gut begannen, getroffen (8./18.). Aber Leonardo Haremi (14.), der eingewechselte Vittorio Manzo (59., vorher Rasensport Krefeld) und Victor Hounyovi-Huschka drehten das Spiel (68.). In der spannenden Endphase lagen hüben wie drügen weitere Treffer in der Luft. Hellas-Coach Michael Lazidis meinte erleichtert: „Wir waren im ersten Abschnitt nicht konzentriert genug, zu weit weg von den Gegenspielern und haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Das hat sich aber in der zweiten Halbzeit grundlegend geändert. Wir haben da viel Elan auf den Platz gebracht und fußballerisch, was sonst auch unsere Stärken sind, klar zugelegt.“