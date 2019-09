Fußball-Landesliga : Fischeln scheitert erneut an der Effektivität

Krefeld Fußball-Landesliga: Der VfR zeigt eine spielerisch gute Leistung, lässt aber wieder zu viele Torchancen liegen und unterliegt gegen den TSV Meerbusch II mit 0:1. Der Rückstand auf das rettenden Ufer vergrößerte sich.

Der VfR startete gut, hatte von Beginn an mehr vom Spiel und hielt den Gegner durch gutes Stellungsspiel in der Defensive vom eigenen Tor fern. Und schon in der Anfangsphase boten sich ein paar Gelegenheiten in Führung zu gehen. Eine der besten vereitelte TSV-Schlussmann Leon Buschen, der nach einer Ecke einen Schuss von Mario Knops entschärfte (10.). Überhaupt hinterließen die Gäste bei Standards einen unsicheren Eindruck. Weil die VfR-Akteure aber bei „zweiten Bällen“ oftmals zu früh abdrehten und nicht nachsetzten, blieb diese Schwäche des TSV folgenlos. Nach gut 25 Minuten verflachte die Begegnung und bis zur Pause entstand der Eindruck, dass auf beiden Seiten kein Treffer mehr fallen würde.