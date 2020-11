Eishockey : KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz am Wochenende im Dauereinsatz

Krefeld Er war als Verantwortlicher des Vereins und Coach der Oberliga-Mannschaft an mehreren Orten gefordert. Corona-Test vor der Fahrt zum Auswärtsspiel in Halle. Die Trainerfortbildung fand online statt.

Die Trainerfortbildung sollte unter dem Chefausbilder des DEB Karl Schwarzenbrunner wie auch in den vergangenen Jahren im Rahmen des Deutschland-Cups im Mercure-Hotel und auf dem Eis der Rheinlandhalle stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie konnten die 40 A-Lizenzinhaber aber nicht anreisen. Deshalb fand der Lehrgang am Freitag und Samstag als Online-Schulung statt. Der praktische Teil wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Am Samstag nach dem Training unterzogen sich Staff und Spieler des Oberligateams bei der Ärztin Sara Fila einem freiwilligen Corona-Test. Bei allen Beteiligten wurde ein negatives Ergebnis festgestellt, so dass der Reise zum Auswärtsspiel nach Halle am Sonntag nichts im Wege stand. Um auch den Corona-Vorgaben im Bus gerecht zu werden, pro Person eine Sitzbank, reisten neben den vier Teamoffiziellen nur 16 Feldspieler und zwei Torhüter an die Saale.