Auswärts in Lübeck : Kolja Pusch kehrt ins Mittelfeld des KFC zurück

Krefeld Nachdem der offensive Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken eingewechselt wurde, wird er am Sonntag beim VfB Lübeck wieder von Beginn an auf dem Platz stehen.

Wenn die Mannschaft am Samstag nach dem morgendlichen Training in den Bus steigt, um nach Lübeck zu fahren, wo sie am Sonntag um 14 Uhr beim Aufsteiger VfB gastiert, wird aber nicht nur der wieder genesene Kolja Pusch zur Verfügung stehen. Auch Tim Albutat und Peter van Ooijen sind wieder einsatzfähig und drängen in die Elf. Das Lazarett hat sich nämlich in den vergangenen Tagen deutlich gelichtet. Es fehlen nur noch Osayamen Osawe – von ihm gab es nun die gute Nachricht, dass er nicht operiert werden muss – und Omar Haktab Traore, die jeweils nach einem Riss des Syndesmosebandes erst im kommenden Jahr wieder einsatzfähig sind. Jan Kirchhoff und Adriano Grimaldi absolvieren inzwischen wieder Teile des Mannschaftstrainings. Trainer Stefan Krämer hat nun die Qual der Wahl.