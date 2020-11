Gegen EG Diez-Limburg : Luca Hauf feiert Oberliga-Debüt beim KEV 81

Krefeld Das erst 16 Jahre alte Talent stürmt heute für den KEV gegen Diez-Limburg. Es fiebert dem Saisonauftakt in der Eishockey-Oberliga ebenso entgegen wie die Fans, die jedoch nicht live dabei sein können.

Am Freitag hebt sich für die U23 des KEV 81 in der Eishockey-Oberliga der Vorhang zur Spielzeit 2020/21. Um 19.30 Uhr ist die EG Diez-Limburg in der Rheinlandhalle zu Gast. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Schaut man in den Reihen des KEV auf die jüngeren Spieler, braucht man gleich acht Aktive, um auf eine solche Anzahl von Lebensjahren zu kommen. Auf den letzten Drücker hat sich Diez-Limburg noch die Dienste von Verteidiger Philipp Halbauer gesichert. Er stieß vom Zweitligisten Crimmitschau zum Team von Trainer Arno Lörsch und war im vergangenen Saison noch Mitspieler des neuen KEV-Kapitäns Adrian Grygiel. Trainer Schmitz sagt über den Gegner: „Das ist kein klassischer Aufsteiger. Sie waren in der vergangenen Saison in der Regionalliga unterfordert. Jetzt haben sie sich nochmal mit Top-Profis verstärkt und sind für mich ein Play-off-Kandidat.“ Also insgesamt ein dickes Brett, was der KEV gleich zum Ligastart zu bohren hat.