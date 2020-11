Eishockey-Turnier in Krefeld : Pinguine stellen Arzt, Betreuer und Busfahrer

Krefeld Der Deutschland-Cup findet ab Donnerstag in Krefeld zum dritten Mal statt. Den Fans bleibt diesmal nur die TV-Übertragung. Und trotzdem freut sich DEB-Präsident Franz Reindl riesig auf das Turnier.

Wenn sich am Donnerstagabend in der Yayla-Arena zum dritten Mal der Vorhang zum Deutschland-Cup öffnet, bleiben die Ränge bis auf einige Medienvertreter und Verantwortliche des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) leer. Auch das Traditions-Turnier leidet unter der Corona-Pandemie. Statt vier nehmen drei Teams teil. Da nur Lettland bei seiner Zusage blieb, fehlt es dem Turnier an internationalem Flair. Damit es überhaupt stattfinden kann und der DEB so den finanziellen Verlust (rund 300.000 Euro) durch TV- und Sponsoren-Gelder in Grenzen hält, tritt neben der A-Nationalmannschaft auch das Top-Team Peking an, das U23-Team. Sie eröffnen um 19.45 Uhr (live bei Sport1 und MagentaSport) das Turnier.