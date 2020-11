KEV-Trainer Elmar Schmitz: : Auch ohne Zuschauer rüsten die Eishockey-Oberligisten auf

Trainer Elmar Schmitz steht wieder hinter der Bandes des KEV 81. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Während in der Yayla-Arena der Deutschland-Cup ausgespielt wird, startet am Freitag auf der anderen Straßenseite in der Rheinlandhalle der KEV 81 in die neue Saison der Eishockey-Oberliga.

(JH) Weil die drittklassige Eishockey-Oberliga als Profiliga eingestuft wird, beginnt am kommenden Freitag der Spielbetrieb. Ursprünglich war der Saisonstart für den 16. Oktober vorgesehen, wurde aber wegen der Corona-Krise verschoben. In der Oberliga Süd und Nord kämpfen jeweils 13 Teams um Punkte. Alle Spiele müssen zumindest im November auf Grund der Verfügungslage wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.

In der Oberliga Nord ist die U23 des KEV 81 mit dabei, die am Freitag um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle den Liganeuling Diez-Limburg empfängt. Bei den Krefeldern ist Sportvorstand Elmar Schmitz auch gleichzeitig Trainer. Solange der Nachwuchs wegen des Lockdowns nicht trainieren und spielen kann, wird er vom U20 Trainer Robin Beckers unterstützt. Schmitz freut sich, dass es nun endlich los geht, sieht aber auch Probleme: „Wir konnten bereits am 10. August mit dem Eistraining beginnen, das war schon ein Privileg. Durch die Verschiebung des Saisonstarts und durch den Ausfall von fünf der geplanten zwölf Testspiele war die Vorbereitung doch recht zerfahren. Zum Saisonstart werden wir noch nicht auf dem Niveau sein, wo wir hin wollen.“