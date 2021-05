Corona-Zahlen für Mönchengladbach (Donnerstag, 20. Mai) : Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an

Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt verzeichnet am Donnerstag 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt aber nur gering.

Die Stadt vermeldet für Donnerstag 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach . Damit sind aktuell 519 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch aber nur geringfügig auf 66,3. Am Vortag hatte der Wert bei 65,5 gelegen, wodurch Mönchengladbach den fünften Tag in Folge unter der kritischen 100er-Marke blieb. Kostenpflichtiger Inhalt Dadurch fallen ab Freitag zahlreiche Corona-Einschränkungen in Mönchengladbach weg.