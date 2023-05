Drittliga-Saison beendet HSG Krefeld trotz Niederlage gefeiert

Als „KC“ Brüren, Loic Kaysen und Christopher Klasmann per Siebenmeter am Torwart gescheitert waren, nahm Trainer Mark Schmetz seine erste Auszeit. Doch der Rückstand wuchs bis zur Pause zwischenzeitlich bis auf sechs Treffer an (21.), weil Lars Jagieniak Sekunden zuvor einen Wurf und den Nachwurf an die Latte setzte.