4:5 n.V. gegen Moskitos Essen : Adrian Grygiel ist Dreh- und Angelpunkt beim KEV 81

Krefeld Adrian Grygiel ist wieder da. Der Kapitän des KEV 81 trifft auch beim 4:5 n.V. gegen Moskitos Essen. Das ist insofern eine Überraschung, weil ihm die Mediziner ein so schnelles Comeback nicht zugetraut hatten.

(JH) Die U23 des KEV 81 hat bei der 4:5-(0:2, 1:1, 3:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung gegen die Moskitos Essen den ersten Heimpunkt der Saison geholt. Die Tore für den KEV erzielten Martin Schymainski, Adrian Grygiel, Edwin Schitz und Manuel Nix. Eine starke Leistung, und das nicht nur wegen der beiden Scorerpunkte, zeigte dabei Kapitän Adrian Grygiel. Der einzige noch aktive Spieler aus der Meistermannschaft der Pinguine von 2003 ist nach vier Spielen mit acht Punkten auch der Topscorer der jungen Mannschaft. Einen so starken Start hatte kaum einer dem inzwischen 39-jährigen Angreifer zugetraut. Grygiel hatte sich im März im Dress der Lausitzer Füchse, wo er am Saisonende im Abstiegskampf aushalf, eine schwere Schulterverletzung zugezogen und war im April operiert werden. „Ich wollte unbedingt noch ein Jahr spielen. Deshalb habe ich im Sommer hart für mein Comeback gearbeitet“, sagt Grygiel, dem die Ärzte eine Ausfallzeit von fünf bis sieben Monaten prognostiziert hatten. „In der Saisonvorbereitung habe ich das Return to Play-Programm absolviert und festgestellt, dass die Schulter hält. Die Ärzte haben mich dann gesundgeschrieben und ich habe festgestellt, dass es noch reicht. Jetzt freue ich mich, dass die Saison mit unseren vielen ehrgeizigen jungen Spielern gut angelaufen ist“, berichtet Grygiel.