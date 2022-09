3. Handball-Bundesliga : Julian Athanassoglu vor dem Comeback

Julian Athanassoglou gehörte zuletzt Ende Juli im Testspiel gegen Dormagen zum Aufgebot der HSG. Samstag steht er vor seinem Comeback. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Neuzugang des Handball-Drittligisten HSG Krefeld könnte am Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Spenge wieder zum Aufgebot gehören. Das Duell gegen den Tabellenzweiten ist in der Liga das Topspiel des Tages.

Von H.-G. Schoofs

Die Handballfans aus Krefeld und Umgebung können sich am Samstag auf einen Leckerbissen freuen. Ab 19 Uhr trifft die HSG Krefeld Niederrhein im Drittliga-Topspiel des Tages auf den TuS Spenge. Der Tabellenzweite aus Ostwestfalen ist nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und gab nur beim 30:30 in Opladen einen Punkt ab. Für die Eagles ist dieses Duell ein echter Gradmesser, ob sich seit der Auftaktniederlage gegen Ahlen die positive Entwicklung fortsetzt und das Team tatsächlich ein Kandidat für einen der beide Spitzenplätze ist.

„Spenge ist eine Mannschaft mit unheimlich viel Erfahrung, die schon lange so zusammenspielt. Das wird ein echtes Topspiel für uns. Wir wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Wenn wird das auf die Platte bringen, was wir können, haben wir eine sehr gute Chance zu gewinnen“, sagt Trainer Mark Schmetz. Wichtig sei, die Emotionen ins Spiel zu bringen, die Aufgaben zu erledigen und wie in den anderen Spielen ruhig zu bleiben. Aufpassen müsse man besonders auf den Rückraum des TuS: „Hier besteht für uns die größte Gefahr. Da fallen viele Entscheidungen und entstehen viele Eins-gegen-Eins-Situationen. Die haben ein paar Auslösehandlungen. Wenn wir uns darauf einstellen, können wir ein sehr gutes Spiel machen. Das wird zwar eine große und schwere Aufgabe für uns, aber wir freuen uns darauf.“ Der Coach stellt sich auf eine 6/0-Abwehr des Gegners ein: „Ab und zu rückt ein Spieler mal was vor.“

Info Tolle Angebote für die Topspiele im Oktober Die HSG setzt auf die Oktober-Angebote, um die Glockenspitzhalle mit maximaler Energie zu füllen. In den Angeboten sind Topspiele gegen direkte Tabellennachbarn involviert. Die Aktion für Fans, Schulen und Vereine gilt auch für das Spiel gegen Spitzenreiter TV Emsdetten.

Beim Training der HSG liegt der Schwerpunkt derzeit auf Abwehrarbeit. Das spiegeln alleine schon die meisten Gegentore der ersten sechs Teams der Tabelle wider. „Wir sprechen immer darüber, dass wir die Abwehr stabilisieren und richtig in den Griff bekommen müssen. Da gibt es für uns noch viel zu tun. Wenn man am Ende oben mitspielen will, braucht man eine gute Abwehr“, sagt Schmetz.

Personell sieht es für den Trainer besser aus. Denn nach Torwart Sven Bartmann, der gegen Lemgo II in den letzten 15 Minuten sein Comeback feierte und Samstag von Beginn an im Tor stehen könnte, steht jetzt auch Julian Athanassoglou vor seiner Rückkehr ins Team. Damit gehört wieder ein gelernter Rechtsaußen zum Aufgebot, der zu Saisonbeginn besonders auswärts sehr vermisst wurde. Er soll sich nach seiner langen Pause aber behutsam an den Wettkampfmodus gewöhnen.

Der TuS Spenge belegte in der vergangenen Saison in der Nordgruppe hinter Potsdam Tabellenplatz zwei und qualifizierte sich somit für die Aufstiegsrunde. Das Team um Heiko Holtmann hat den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga dann aber in der Aufstiegsrunde verpasst. Das Durchschnittsalter der Mannschaft liegt bei etwa 28 Jahren. Bester Torschütze des Teams ist Bjarne Schulz mit 25 Toren in vier Spielen. Keiner der 25 Treffer wurde durch einen Siebenmeter erzielt. Die Mannschaft verzeichnet für die Saison 2022/23 keine Neuzugänge, aber auch keine Abgänge. Junge Spieler aus der A-Jugend finden im Verein oftmals zuerst den Weg in die 2. Mannschaft des TuS.