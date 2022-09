5:1 gegen den FSV Duisburg : 1. FC Kleve feiert einen wichtigen Erfolg

Die Klever Fabio Forster, Danny Rankl, Kai Robin Schneider und Torschütze Niklas Klein-Wiele (v. l.) bejubeln das 1:0. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Fußball-Oberligist beendet eine Serie von vier Partien ohne Sieg. Danny Rankl (2), Niklas Klein-Wiele, Nedzad Dragovic und Pascal Hühner schießen die Tore.

Von Maarten Oversteegen

Nach vier sieglosen Liga-Partien in Serie hat der 1. FC Kleve am Freitagabend unter Flutlicht vor eigenem Publikum wieder einen Erfolg gefeiert. Mit 5:1 (1:1) setzte sich der Fußball-Oberligist im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg durch und verbesserte sich auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Der 1. FC Kleve lief in Bestbesetzung auf. Kapitän Fabio Forster kehrte nach seiner Sperre für seine Gelb-Rote-Karte bei der 3:4-Niederlage gegen den SV Sonsbeck in die Startelf zurück, ein wichtiger Faktor für das Team. Mittlerweile kristallisiert sich zudem heraus, dass Tim Haal, gelernter Sechser, einen Stammplatz in der Innenverteidigung erobert hat.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner – Schneider (88. Top), Dragovic, Haal, Meurs – Forster, Scheffler (84. Plum), Thuyl (83. Duyar), Hühner – Klein-Wiele (88. Kezer), Rankl (88. Evrard) FSV Duisburg Boes – Appiah (65. Kyreziu), Bayrak, Muharremi, Sahin – Cakmak (59. Markovic), Matsutaka, Tchalawou, Tunc – Valyeyev, Music Tore 1:0 Niklas Klein-Wiele (9.), 1:1 Vedad Music (12.), 2:1 Danny Rankl (61.), 3:1 Nedzad Dragovic (82./Elfmeter), 4:1 Danny Rankl (85.), 5:1 Pascal Hühner (90.)

Die Rot-Blauen gaben sofort den Ton an. Die Duisburger klärten schon nach vier Minuten gegen den Klever Luca Thuyl auf der Linie. Bei einem Kopfball von Danny Rankl (7.) war der FSV erneut in höchster Not. Kaltschnäuziger agierte wenig später Niklas Klein-Wiele (9.), der nach einer Flanke von Kai Robin Schneider zum 1:0 einköpfte – die verdiente Belohnung für einen starken Start des 1. FC Kleve.

Doch defensiv offenbarte die Mannschaft nach zwölf Minuten abermals Schwächen. Nachdem eine Grätsche von Tim Haal ins Leere gelaufen war, hatten die Duisburger eine Menge Platz. Aus dem Rückraum traf Vedad Music zum Ausgleich. Wieder wurde offenkundig, dass die Klever bei der Defensivarbeit ihre Probleme haben, wenn der Gegner schnell kontert. Dennoch blieben die Rot-Blauen dominant. Danny Rankl (18.) versuchte es aus kurzer Distanz, der Duisburger Torwart Ismael Francios Boes parierte souverän.

Angreifer Danny Rankl (25.) hätte wiederum aus spitzem Winkel treffen können. Nach einer halben Stunde inszenierten Danny Rankl, Niklas Klein-Wiele und Pascal Hühner einen sehenswerten Angriff, Hühner traf zum vermeintlichen 2:1. Allerdings entschied der Unparteiische auf Abseits – höchst zweifelhaft. Klein-Wiele stand tatsächlich im Abseits, nicht aber der spät herbeigeeilte Hühner. Offenbar hatte der Linienrichter da kurzzeitig die Übersicht verloren. Eine weitere Gelegenheit vergab Rankl (33.) per Kopf. Der 1. FC Kleve war nah dran an der Führung, es fehlten jeweils nur Zentimeter. Von den Duisburgern kam offensiv unterdessen nichts.

Nach dem Seitenwechsel dann das gleiche Bild. Der 1. FC Kleve lief immer wieder gefährlich an, gegen Pascal Hühner (51.) klärte der Aufsteiger in höchster Not. Wenig später war es regelrecht unbegreiflich, dass Danny Rankl nicht ins Tor traf. Nach einer maßgenauen Flanke von Schneider köpfte der Top-Stürmer den FSV-Keeper Boes aus kurzer Distanz an. Für die Erlösung sorgte der Routinier dann aber nach knapp einer Stunde. Danny Rankl musste nach feiner Vorlage von Luca Thuyl beim Treffer zum 2:1 nur noch einschieben. In der Folge waren die Rot-Blauen um Spielkontrolle bemüht, der Ball lief gut in den eigenen Reihen. Und die Duisburger stellten unter Beweis, ans Tabellenende zu gehören. Von Offensivideen keine Spur, der Spielaufbau hatte nicht einmal Landesliga-Niveau.

Für die Vorentscheidung sorgte der Klever Abwehrchef Nedzad Dragovic (82.) mit dem 3:1 vom Elfmeterpunkt aus. Zuvor war Danny Rankl der FSV-Abwehr davongelaufen und von Torwart Ismael Francios Boes zu Fall gebracht worden, der Unparteiische hatte im Strafraum ein Foul gesehen.