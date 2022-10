Handball : Weibliche A-Jugend der Turnerschaft feiert Kantersieg

St. Tönis Vor dem Spiel herrschte angesichts der langen Liste von Ausfällen große Skepsis. Doch die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis zerstreute alle Bedenken mit einem Kantersieg. Wie es dazu kam.

(maha) Oliver Wysk konnte sein Glück kaum fassen. Sein erstes Spiel in der Jugend-Bundesliga, sein erster Sieg. Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis feierte vor 200 Zuschauern einen grandiosen 32:21 (17:11)-Kantersieg gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. Erfolgreichste Werferin war mit sechs Treffern die 17-jährige Julia Faßbender, die bereits ihre dritte Saison in der Jugend-Bundesliga absolviert. Nach dem vom Gegner abgelehnten Antrag auf Spielverlegung, weil Oliver Wysk einige angeschlagene und verletzte Spielerinnen im Kader hatte, münzte die A-Jugend die Wut darüber positiv. „Ich finde, dass das ganze Team eine sehr gute Leistung abgerufen hat. Außerdem war Paula Schneider im Tor ein großer Rückhalt. Wir hatten uns vorgenommen, Spaß am Spiel zu haben und es zu genießen. Das ist uns sehr gut gelungen“, sagte Linkshänderin Julia Faßbender. Kreisläuferin Merle Kott ergänzte: „Wir sind mit positiver Energie ins Spiel gegangen und konnten überzeugen. Auch die Spielerinnen aus der B-Jugend haben sich hervorragend eingefügt.“ Bereits ein Sieg im nächsten Spiel bei der JSG Mundenheim/Rheingönheim am 15. Oktober würde den Einzug ins Achtelfinale um die Deutsche Meiterschaft bedeuten.