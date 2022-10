Hockey : CHTC-Damen verlieren Anschluss zur Spitze der 2. Liga

Krefeld Im Verfolgerduell der zweiten Hockey-Bundesliga der Damen unterliegt der Crefelder HTC beim DSD Düsseldorf mit 0:1. Damit ziehen die Gastgeberinnen in der Tabelle auf Platz zwei vorbei.

In einem engen Spiel beim DSD Düsseldorf müssen sich die Krefelder Hockeydamen mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und Spitzenreiter Raffelberg vorerst davon ziehen lassen. Nach vier Siegen aus den ersten fünf Partien kommt die Mannschaft von André Schiefer etwas ins Stocken und muss Rang zwei aufgrund des Torverhältnisses an Düsseldorf abgeben.

Nach guten Anfangsminuten sind die CHTC-Damen im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sowohl im Kopf als auch in den Beinen oft ein Stück zu spät dran. Zudem ermöglichen technische Unsauberkeiten den Gastgeberinnen die Spielkontrolle, die nach einem leichten Ballverlust über linke Seite kontern und durch Silja Drewitz per Rückhandschrubber (17.) nicht unverdient in Führung gehen.

In der Halbzeitpause finden die Krefelderinnen ihren Fokus wieder und steigern sich nach Wiederanpfiff deutlich. Sie üben mehr Druck auf den Gegner aus und zeigen auch mehr Zug zum Tor. Gleich mehrere gut herausgespielte Ecken finden jedoch erneut nicht den Weg ins Tor. In der Schlussphase nimmt die CHTC-Bank die Torhüterin heraus, doch in dieser Phase schwächt sich das Team durch eine gelbe Karte selbst, sodass der Vorteil überhaupt nicht zum Tragen kommt. Der Ausgleichstreffer blieb ihnen trotz deutlicher Steigerung in der zweiten Hälfte verwehrt.