Volleyball : Katrin Grobecker und Caro Mrugalski fehlen dem VTV

Krefeld Im Dritten Spiel hat es die Volleyballerinnen des Verberger TV erwischt. Warum die Mannschaft von Trainer Markus Möbest beim SV Baywer Wuppertal mit 1:3 verliert.

Die Gäste starteten schlecht ins Spiel und lagen im ersten Satz zwischenzeitlich 1:8 zurück, konnten ihn aber trotzdem am Ende noch knapp gestalten. Dennoch wurden die Verbergerinnen ab der Crunchtime eines Satzes nervös und konnte sie schlussendlich nicht für sich entscheiden. Ihnen war ein gewisser Respekt anzumerken, schließlich hatten die Bergischen in der Vorsaison den zweiten Platz in der Verbandsliga belegt und sind somit kein unbeschriebenes Blatt.

„Wir haben noch eine zweite Chance in der Rückrunde“, blickt der Trainer nach vorne. „Die Abstimmung in der Mannschaft wird immer besser“, hebt der Übungsleiter als positiven Aspekt im Spiel beim SV Bayer Wuppertal heraus. Seine Mannschaft war nicht chancenlos und mit einem weiteren Entwicklungsschritt hält Möbest einen Sieg in der Rückrunde durchaus für realistisch. Nach einer kurzen Pause am kommenden Wochenende steht für seine Mannschaft das nächste Spiel gegen den Rumelner TV an, durchaus ein Heimspiel mit großer Brisanz aufgrund der örtlichen Nähe zum Gegner.