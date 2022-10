SC Union Nettetal trifft auf SW Essen : Rekordstart im Rücken, Spitzenreiter vor der Brust

Der SC Union Nettetal hat in der Oberliga den besten Saisonstart seiner Geschichte gefeiert. Foto: Tom Ostermann

Fussball-Oberliga Union Nettetal hat mit 16 Punkten aus neun Spielen den besten Start in seiner Oberliga-Geschichte hingelegt. Am Sonntag gastiert die Schwan-Elf beim überraschenden Spitzenreiter ETB SW Essen – für den Unioner Trainer die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC Union Nettetal hat mit dem Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim doch überraschenden Oberliga-Tabellenführer ETB SW Essen ein Viertel seiner Saisonspiele absolviert. Schon jetzt kann der bisherige Saisonverlauf als überaus erfolgreich bezeichnet werden.

Das Resultat nach neun Spielen sind 16 Punkte. Siege gab es unter anderem beim KFC Uerdingen (3:2) und zuletzt ein 2:1-Erfolg gegen Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Etablierte Oberligamannschaften wie der 1. FC Kleve, FC Kray, TVD Velbert, TuRu Düsseldorf oder auch die Sportfreunde Baumberg stehen aktuell allesamt in der Tabelle hinter den Nettetalern. Zumal der Abstand zum Tabellendritten KFC Uerdingen nur drei Punkte beträgt. Ein Ergebnis, das der jahrelangen und kontinuierlichen guten Arbeit bei Union gerecht wird. Aus dem einstigen Underdog hat sich eine gefestigte Oberligamannschaft entwickelt.

Nachdem die Nettetaler in der vergangenen Spielzeit bereits von Rekord zu Rekord geeilt sind, hat die Mannschaft auch in dieser Saison schon zwei weitere persönliche Bestmarken zu verzeichnen. Im fünften Oberligajahr konnte Union zum ersten Mal die Auftaktpartie gewinnen. Mit 5:2 setzte sich die Elf von Coach Andreas Schwan zu Hause gegen die SpVg Schonnebeck durch. Mit 16 Punkten aus den ersten neun Spielen ist es zudem der beste Saisonstart überhaupt für das Team in der Oberliga.

„Wir sind glücklich darüber, dass wir jetzt schon diese Anzahl an Punkten auf dem Konto haben. Ich finde, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und häufig die Tagesform entscheidet. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann, und deshalb wollen wir uns nicht darauf ausruhen, sondern weiter fokussiert bleiben. Wir wollen weiter hart dafür arbeiten zu punkten“, zeigt sich Trainer Andreas Schwan bescheiden.

Für ihn und seine Mannschaft stehen im Oktober nämlich die nächsten „Knallerspiele“ an. Los geht es am Sonntag am Uhlenkrug bei Spitzenreiter ETB SW Essen. Für Schwan ist es nicht nur ein Duell gegen den Tabellenführer, sondern auch ein Spiel gegen die „Mannschaft der Stunde“ wie er selber sagt.

„ETB spielt unter dem neuen Trainerteam bisher eine herausragende Serie. Dementsprechend freuen wir uns da auf die nächste Herausforderung“, sagt Schwan. Es folgen dann die Duelle gegen die traditionell starken Oberligisten VfB 03 Hilden, 1. FC Kleve, TuRu Düsseldorf, 1. FC Kleve, 1. FC Monheim und FC Kray. Alles Mannschaften, die den eigenen Anspruch haben, oben mitzuspielen.

Personell wird den Nettetalern für das Spiel am Sonntag im ehrwürdigen Stadion Uhlenkrug Tugrul Erat nicht zur Verfügung stehen. Beim 30-Jährigen hat sich der Verdacht auf einen Muskelfaserriss bestätigt. Der Ex-Profi musste beim jüngsten Erfolg am vergangenen Sonntag zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. Erat wird der Mannschaft damit in den kommenden Wochen fehlen. Zudem fallen mit Amir Ahmadi und Lukas Hartmann zwei weitere Spieler verletzungsbedingt aus.