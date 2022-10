2:0 beim VfB Hmberg : Alfred Appiah und Konstantin Möllering treffen für den SC

Duisburg Der SC St. Tönis hat beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg mit 2:0 gewonnen und sich im Mittelfeld festgesetzt. Jetzt freut sich die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm auf den Spitzenreiter Schwarz-Weiß Essen.

Auf dem tiefen Homberger Rasen lieferten sich beide Mannschaften eine Kampf um jedem Meter. Dabei erwischte der SC einen perfekten Start. Nach einem Freistoß stand Alfred Appiah goldrichtig und traf zum frühen 1:0 (13.). Auch die Gastgeber kamen zu einer dicken Chance, die Joshua Claringbold aber zunichte machte. Insgesamt ging die Führung zur Pause in Ordnung, zumal Branimir Galic nach Querpass von Brian Dollen eine riesen Möglichkeit besaß, auf 2:0 zu stellen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine umkämpfte und enge Begegnung, in der sich die Gäste bis in die Schlussminuten vehementen Homberger Druckphasen erwehren musste. So war die Begegnung auch nach dem 2:0 durch Konstantin Möllering noch nicht entschieden.