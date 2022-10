Erste Saison-Niederlage : Pinguine geben gegen Kassel zu spät Gas

Torwart Sergei Belov wurde von Kassels Jake Weidner am Kopf getroffen und blieb benommen auf dem Eis liegen. Doch konnte weiterspielen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Krefelder kassierten im Heimspiel gegen die Huskies ihre erste Niederlage. Vor 4812 Zuschauern verließen die Gäste aus Nordhessen mit einem 4:2-Sieg die Yayla-Arena. Die Pinguine mischten erst nach Müllers Treffer besser mit.

Von H.-G. Schoofs

Dass die DEL2 für die Pinguine als Absteiger aus der DEL kein Selbstläufer wird, bestätigte sich am Sonntagabend in der Yayla-Arena. Vor einer tollen und stimmungsvollen Kulisse mussten sich die Krefelder beim Wiedersehen nach vielen Jahren mit den Kassel Huskies mit 2:4 geschlagen geben und büßten damit die Tabellenführung wieder ein. Die Gäste verließen als verdienter Sieger des Eis, weil sie über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren. Das lag hauptsächlich daran, dass sie in der Breite auf den Ausländerpositionen besser besetzt sind.

Die erwartete Zuschauerzahl von 4000 wurde deutlich übertroffen. Die fünf Siege und Tabellenplatz eins zahlten sich damit fruchtbar aus. Gut 500 Fans aus Kassel füllten den Gästeblock. Beim Warm-Up hielten die KEV-Fans vergeblich Ausschau nach Verteidiger Pascal Zerressen, der stündlich Vaterfreuden entgegensehen kann. Für ihn rückte der junge Sandro Mayr an die Seite von Philip Riefers. Bei den Gästen, die zum letzten Mal am 1. September 2017 zu einem Testspiel an der Westparkstraße gewesen waren, fehlten Tomas Sykora, Philipp Maurer und Tristan Keck. Beim Ex-Pinguin Joel Keussen war der Einsatz fraglich. Doch er ließ sich seine Rückkehr nach Krefeld nicht nehmen.

statistik Krefeld - Kassel 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Pinguine: Belov - Tiffels/Trinkberger, Riefers/Mayr, Söll/Bappert, – Weiß/Koch/Krymskiy, Müller/Mouillierat/Magwood, Niederberger/Fischer/van der Ven, Miller/Lewandowski/ Shatsky. Zuschauer: 4812 Tore: 0:1 (30:52) Lowry (Ahlroth/McGauley 5-4), 1:1 (39:26) Müller (Mayr), 2:1 (41:17) Koch (Krymskiy/Weiss), 2:2 (47:13) Lowry (McGauley/Arniel), 2:3 (53:16) McGauley (Lowry), 2:4 (59:21) Weidner (Tramm/Shevriny 5-6) Empty-net. Schiedsrichter: M. Brill (Zweibrücken), K. Hinterdobler (Bad Tölz). Strafminuten: Krefeld 10, Kassel 6.

Die Fans sorgten vom Auftaktbully weg auf beiden Seiten für tolle Unterstützung ihrer Mannschaften. Belohnt wurden aber zunächst nur die Anhänger aus Nordhessen. Denn ihr Team gab spielerisch und läuferisch zu erkennen, warum sie als Meisterschaftsfavorit Nummer eins gehandelt werden. Selbst in Überzahl bekam ihr Torwart Kuhn nicht viel zu tun. Bei den Huskies lief der Puck bei zwei Überzahlspielen besser durch die Reihen, eine klare Einschussmöglichkeit gab es angesichts der guten Krefelder Abwehr einschließlich Torwart Sergei Belov nicht. 11:4-Schüsse zugunsten der Gäste standen nach 20 Minuten zu Buche.

Auch im zweiten Drittel blieb Kassel zunächst die bessere Mannschaft. Den ersten Torschrei hatten allerdings die KEV-Fans auf den Lippen, als ein Husky-Verteidiger einen Abpraller von Nikita Shatsky von der Linie kratzte (25.). Danach mischten die Pinguine zwar besser mit, doch die Gäste waren dem ersten Treffer näher. Der fiel dann in Überzahl, als Belov und seine Vorderleute bei einem Gedränge gegen Kassels Goldhelm Lowry das Nachsehen hatten (31.). Zum Glück spielt Marcel Müller wieder für Krefeld, der nach schönem Zuspiel von Mayr 34 Sekunden vor der zweiten Pause mit einem platzierten Flachschuss den Ausgleich erzielte.

Wie psychologisch wichtig dieser Treffer so kurz vor der Pause war, zeigte sich 77 Sekunden nach Wiederbeginn. Die Pinguine machten Druck und gingen durch Davis Koch in Führung. Es entwickelte sich jetzt ein packendes Duell auf Augenhöhe, bei dem Kassel in der 48. Minute durch Joel Lowry ausglich. Die nächste gute Einschussmöglichkeit vergab Ex-Pinguin Darren Mieszkowski (50.). Kurz drauf prallte ein Linienrichter mit Leon Niederberger zusammen und musste das Eis verlassen.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Mieszkowski und Kael Mouillierat mussten beide auf die Strafbank. Den zusätzlichen Platz auf dem Eis nutzte Kassels Topreihe durch McGauley zur erneuten Führung (54.). „Steht auf für den KEV“, schallte es vier Minuten vor dem Ende von den Rängen. Die Fans peitschten ihre Pinguine nach vorne, leider vergeblich. Als Belov 45 Sekunden vor dem Ende sein Tor verlassen hatte, traf Weidner zum 4:2 für die Huskies ins leere Krefelder Gehäuse.

„Ich bin sehr enttäuscht von mir, dass ich die Mannschaft bei der Vorbereitung auf das Spiel falsch eingestellt habe. Ich mache den Spielern daher auch keinen Vorwurf“, sagte Trainer Leif Strömberg hinterher. Sergey Saveljev sagte: „Kassel war deutlich besser vorbereitet. Sie wussten, was zu machen ist. Es gibt in dieser Liga keinen Grund, einen Gegner zu unterschätzen.“